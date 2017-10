Blade Runner 2049: Roger Deakins sconsiglia di vedere il film in 3D

Nonostante la delusione al box office,è stato un successo di critica praticamente in tutto il mondo e tra i tanti aspetti lodati del film c’è anche la splendida fotografia di

Il direttore della fotografia, plurinominato ai Premi Oscar (ben 13 volte senza mai una vittoria), ha dato sul suo sito web un suggerimento sul modo migliore di vedere l’ultimo dei suoi lavori: “Abbiamo girato il film in 2D in formato panoramico e ho supervisionato personalmente il timing di tutte le versioni di Blade Runner 2049, inclusa quella in HDR. La mia preferita rimane quella standard in formato panoramico 2D. Un problema che ho con alcuni sistemi di visione è il loro uso di schermi argentati. L’immagine proiettata su uno schermo argentato manca di saturazione e di densità. Questo potrà non essere evidente per qualcuno che è seduto su una poltrona molto centrale, ma compromette la qualità dell’immagine ovunque decidiate di sedervi; potrebbe essere un compromesso giustificato se siete fan del 3D”.

In altri termini, la versione in 2D del film garantisce una migliore resa dell’immagine e l’idea precisa del lavoro di Deakins sulla pellicola. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione del film, che non manca di tessere le lodi al direttore della fotografia.