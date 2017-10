Blade Runner 2049 riuscirà a superare gli incassi di IT negli USA?

Negli Stati Uniti hanno già avuto modo di apprezzaredi, in uscita nelle sale italiane dal 19 ottobre. Al box-office dell'ultimo week-end sembrava che il film tratto dal romanzo di Stephen King fosse tornato in cima, grazie ai 17,3 milioni di dollari incassati, anche se a quanto pare la cifra si attesterebbe sui 16,9 milioni.

Così facendo IT si piazzerebbe quasi sulle cifre di Kingsman: Il Cerchio d'Oro. Il 6 ottobre arriverà nelle sale anche Blade Runner 2049, probabilmente il film più atteso dell'anno e ora ci si chiede se il sequel di Denis Villeneuve supererà gli incassi della pellicola di Muschietti.

Le prime proiezioni del mese scorso parlavano di un incasso, nel week-end d'apertura, di circa 40 milioni di dollari ma le proiezioni sono state fatte prima della pubblicazione delle recensioni, con i critici che hanno elogiato la pellicola facendo arrivare la percentuale di gradimento su Rotten Tomatoes al 94%.

Considerando la classificazione R (Restricted) assegnata al film, si potrebbe preventivare un incasso di 51,6 milioni di dollari circa.

Il film debutterà in circa 4.000 cinema degli USA e solo tre film classificati R hanno debuttato in più di 4.000 cinema, tutti rilasciati quest'anno: Logan, Kingsman: Il Cerchio d'Oro e IT.

Per sapere se le proiezioni sugli incassi si saranno rivelate corrette bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Blade Runner 2049 è diretto da Denis Villeneuve e comprende nel cast Ryan Gosling, Harrison Ford, Dave Bautista, Jared Leto, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass e Wood Harris. L'uscita nelle sale italiane arriverà un giorno prima, il 5 ottobre.