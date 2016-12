Blade Runner 2049: rilasciate online le prime foto ufficiali del sequel!

Grazie ad, che ha deciso di diffonderle online dopo la loro pubblicazione sulla celebre rivista, possiamo vedere le prime foto ufficiali del sequel dicon protagonista la coppia composta da, nei panni di, al fianco del nuovo arrivato, nel ruolo dell’

Le foto, arrivate in seguito al rilascio avvenuto ieri del primo trailer di Blade Runner 2049, mostrano nuove potenziali scene della pellicola, che a quanto pare manterrà le atmosfere noir del suo predecessore, con l’incessante pioggia (e pure la neve!) destinata ad abbattersi perennemente nell’affollata città di Los Angeles, che fa da sfondo alle vicende del film. La fotografia sembra alternare colori caldi, come il giallo, a colori più freddi, come il blu, forse per evidenziare il dualismo dei due protagonisti.

Blade Runner 2049 è il sequel di Blade Runner, film di fantascienza / noir del 1982 ispirato al romanzo di Philip K. Dick intitolato Il cacciatore di androidi (Do Androids Dream of Electric Sheep?). Blade Runner 2049 è diretto da Denis Villeneuve, coprodotto dal regista originale di Blade Runner Ridley Scott, e scritto da Hampton Fancher e Michael Green.

Trent’anni dopo gli eventi del primo film, un nuovo Blade Runner, l’Ufficiale K del LAPD (Ryan Gosling), porterà alla luce un segreto a lungo sepolto che avrà il potenziale di far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo porterà ad affrontare una missione nel tentativo di ritrovare Rick Deckard (Harrison Ford), un ex Blade Runner della polizia di Los Angeles che è scomparso da ormai più di 30 anni.

Blade Runner 2049 vede un cast composto da Harrison Ford, Ryan Gosling, Robin Wright, Dave Bautista, Sylvia Hoeks, Ana de Armas, Carla Juri, David Dastmalchian, Barkhad Abdi, Lennie James e Jared Leto.

Blade Runner 2049 uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 7 Ottobre 2017.