Blade Runner: 2049, il regista Denis Villeneuve si esprime sull'uso della CGI

si è affermato come uno dei registi più talentuosi di Hollywood degli ultimi anni con film come, l'ultimo dei quali ha ricevuto anche una nomination agli Oscar per la miglior regia. Alla fine di quest'anno si cimenterà con una futuristica Los Angeles, quandouscirà nei cinema.

Villeneuve ha recentemente parlato con Variety, spiegando che il suo sequel di Blade Runner è il film "più rischioso" che abbia mai fatto fino ad ora. Il film, che a quanto dice Villeneuve è la migliore opera del leggendario direttore della fotografia Roger Deakins, è attualmente nel bel mezzo della post-produzione. Il regista è rimasto impassibile per quanto riguarda i dettagli della trama del film, ma a una domanda riguardo l'uso della CGI rispetto agli effetti pratici, Villeneuve ha rivelato che lui e Deakins hanno utilizzato vari trucchi con la telecamera piuttosto che fare affidamento sull'uso di uno schermo verde:

"Sono molto vecchia scuola. Vorrei aver avuto la possibilità di fare il mio 'Aliens' con gli animatronics. Questo è stato il mio sogno all'inizio dei lavori di Arrival con Bradford Young. Sognavamo di metterli in un gigantesco acquario con bestie gigantesche che sarebbero state mosse dai burattinai, ma purtroppo sarebbe stato troppo costoso. Per Blade Runner, abbiamo fatto del nostro meglio per fare il più possibile in camera, costruendo di tutto. E Roger Deakins è stato follemente impressionante da quanto è stato abile nel creare paesaggi con vari trucchi. Credo di poter contare su una mano il numero di volte che ho visto uno schermo verde in tutti quei mesi di riprese. Ci saranno miglioramenti in CG naturalmente, ma il più possibile erano effetti pratici."

Proprio la scorsa settimana, Villeneuve è stato confermato alla regia di Dune. Villeneuve non ha potuto dire molto, se non che il film è attualmente nelle prime fasi di sviluppo: "Onestamente, siamo all’inizio in questo momento. Non c'è nulla di fatto. Sarà una sfida enorme, ma anche il progetto della mia vita."

Blade Runner: 2049 uscirà nei cinema statunitensi il 6 Ottobre 2017.