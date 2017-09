Blade Runner 2049: il regista di Cowboy Bepop dietro al terzo corto in arrivo

Secondo gli ultimi aggiornamenti,ha diretto il terzo cortometraggio che fungerà da prequel per, il film diin arrivo a ottobre.

Watanabe è noto soprattutto per aver firmato gli anime Cowboy Bebop e Samurai Champloo. Secondo quanto rivelato da Anime News Network, il regista nipponico non solo ha diretto il nuovo corto – intitolato Blade Runner Black Out 2022 – ma lo ha anche scritto. La storia ruoterà attorno agli eventi innescati da un gigantesco blackout sulla costa occidentale degli Stati Uniti.

Alla produzione troviamo la Cygames Pictures, mentre i personaggi saranno curati da Shukou Murase (Halo Legends, Mobile Suit Gundam Wing). Con le musiche di Flying Lotus, nel cast troveremo Kenichirou Matsuda nei panni di Iggy, Ichigo Aoba in quelli di Trixie e Makoto Furukawa come Ren.

Blade Runner Black Out 2022 sarà diffuso in streaming in Giappone il 27 ottobre 2017, dopo il sequel con Ryan Gosling e Harrison Ford, che invece esordirà nelle sale italiane il 5 ottobre 2017.