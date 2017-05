Blade Runner 2049: online anche il trailer in italiano!

Ieri è stato diffuso online il trailer più atteso dell'anno., attesissimo sequel del capolavoro didel 1982 con, arriverà nelle sale solamente ad ottobre ma nel frattempo ci possiamo accontentare di un trailer molto promettente, la cui versione doppiata in italiano è appena stata diffusa.

Grande attesa per il trailer uscito in contemporanea con Alien:Covenant, sperando che le aspettative non vengano disattese.

Nella Los Angeles del 2049 l'agente K scopre un importante segreto che potrebbe sconvolgere la società. A quel punto K si mette alla ricerca di Rick Deckard, ex-blade runner ormai scomparso da decenni.

Diretto da Denis Villeneuve e prodotto da Ridley Scott, Blade Runner 2049 comprende nel cast Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright, Dave Bautista, Jared Leto, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Carla Juri, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass, Lennie James e Edward James Olmos.