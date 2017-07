Blade Runner 2049: online anche il nuovo trailer italiano

La divisione italiana della Warner Bros. ha finalmente diffuso in streaming il nuovo full trailer di, sequel del capolavoro sci-fi didiretto da

Protagonista della nuova storia scritta da Hampton Fancher e Michael Green sarà Ryan Gosling nei panni dell'Agente LAPD K. Circa 30 anni dopo gli eventi del primo film, infatti, K scoprirà un segreto a lungo tenuto celato che potrebbe gettare nel totale caos la società per come è conosciuta. Questa scoperta porterà lo porterà così a rintracciare Deckard (Harrison Ford), ex cacciatore ormai scomparso da diverso tempo.

Il film originale del 1982, scritto sempre da Fancher, si basava sul romanzo Ma gli androidi sognano pecore elettriche? di Philip K. Dick per poi prendere una strada del tutto autonoma pur mantenendo intatto lo spirito del mondo creato dallo scrittore californiano.

Vi ricordiamo che Blade Runner 2049 vedrà nel cast anche Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista e Ana de Armas, per un'uscita prevista nelle nostre sale il 5 ottobre 2017.