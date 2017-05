Blade Runner 2049: nuovo trailer per il film con Ryan Gosling

Come previsto, la Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete il nuovo spettacolare trailer ufficiale di, sequel dell'acclamato film cult del 1982 firmato da. Potete visionare il trailer comodamente in questa notizia.

Questo atteso sequel è diretto da Denis Villeneuve mentre la sceneggiatura è firmata da Hampton Fancher e Michael Green. Prodotto da Ridley Scott, Blade Runner 2049 segue le vicende dell'Agente K (Ryan Gosling) il quale scopre un segreto che potrebbe distruggere l'umanità. Per questo decide di mettersi alla ricerca di Rick Deckhard (Harrison Ford), scomparso da circa 30 anni.

Nel cast della pellicola troveremo anche attori come Robin Wright, Edward James Olmos, Mackenzie Davis, Dave Bautista e Jared Leto.

La Warner Bros. distribuirà il film ad ottobre.