Blade Runner 2049: nuovo spot TV ricco d'azione per il sequel con Ryan Gosling

Laha rilasciato quest'oggi online un nuovo, raffinato spot TV internazionale ricco d'azione dell'attesissimo Blade Runner 2049 , sequel del capolavoro sci-fi didiretto dae con protagonisti

Scritta ancora una volta da Hampton Fancher adesso in compagnia di Michael Green, la storia del film racconterà dell'Agente LAPD K (Gosling), che scoprirà un segreto a lungo tenuto celato che potrebbe gettare nel totale caos la società per come è conosciuta. Questa scoperta lo porterà così a rintracciare Deckard (Ford), ex cacciatore ormai scomparso da diverso tempo.



Blade Runner 2049 vedrà nel cast anche Jared Leto, Dave Bautista, Robin Wright, Ana de Armas e Mackenzie Davis, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 4 ottobre.