In attesa di conoscere più dettagli da, Empire ha diffuso in esclusiva una nuova foto dietro le quinte dal sequel che vede il protagonista,, insieme al regista: lo trovate in calce a questa notizia.

Blade Runner 2049 sarà distribuito nei cinema di tutto il mondo il prossimo ottobre. E' il sequel del cult di Ridley Scott datato 1982 e basato sui personaggi de Il Cacciatore di Androidi, firmato da Philip K. Dick.

Mentre Ryan Gosling vestirà i panni dell'Agente K., Harrison Ford tornerà a dare il volto all'iconico personaggio di Rick Deckard. Al loro fianco troveremo anche Ana de Armas, Robin Wright e Dave Bautista, senza contare la presenza di Jared Leto.