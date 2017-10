Blade Runner 2049: Nexus 9 per le strade di Milano!

L'androide, moderno replicante protagonista di Blade Runner 2049 , è apparso per le strade di Milano. Una teca trasparente enorme dentro la quale scorre l’iconica pioggia del mondo distopico concepito da, ha fatto capolino tra i palazzi di Corso Garibaldi.

E dietro il muro d’acqua, si staglia imponente l'androide Nexus 9: 4 metri in altezza, illuminato da streep led secondo il mood della pellicola



L'installazione è stata realizzata da Addendo, azienda creativa by Urban Vision e accompagna l'uscita in sala di Blade Runner 2049. Il film, diretto da Denis Villeneuve, è al attualmente in programmazione al cinema ed è distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Nel cast: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto, Sylvia Hoeks, Robin Wright e Dave Bautista.



Sinossi: Trent'anni dopo gli eventi del primo film, il nuovo Blade Runner 2049. L'agente K della Polizia di Los Angeles (Ryan Gosling) scopre un segreto sepolto da tempo che potrebbe far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), un ex-blade runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni.