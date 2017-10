Blade Runner 2049: Jared Leto rivela che Niander Wallace ha un segreto

: Nonostante chiuda molte storie dell’originale,è un sequel che ha aperto nuove strade narrative e posto nuove domande, soprattutto sull’ambiguo personaggio interpretato da

In un’intervista concessa a Rotten Tomatoes, Leto ha svelato un segreto attorno a Niander Wallace, il creatore di androidi che ha preso il posto di Tyrell. “In realtà questo è uno spoiler, ma Denis mi ha dato un dono nel film. Al momento dell’incontro con Deckard, posso guardare all’interno della sua mente. Quindi, ho chiesto a Denis, ‘Cosa vedo? Vedo se è un replicante? Se è umano?’. Lui è stato in silenzio per molto tempo, un’eternità. Ha fatto qualche passo avanti e indietro, poi è tornato da me e mi ha detto: ‘Sai cosa? Decidi tu. Solo Niander Wallace lo saprà’. Quindi è stato parecchio divertente, adesso ho un segreto e devo stare attento a portarmelo fino alla tomba”.

L’attore Premio Oscar ha poi parlato del desiderio di far tornare il suo personaggio al cinema in un sequel o magari anche in un prequel: “Egoisticamente spero abbia successo, perché magari servirà ad incoraggiare altri a tentare di realizzare film simili, prequel, sequel o spin-off che siano; amo davvero l’universo di Blade Runner. È il mio Star Wars”.