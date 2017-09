Blade Runner 2049: Jared Leto ha girato le sue scene da cieco

Anche nel prossimo film di cui farà parte, ovverodiha adottato il suo metodo recitativo piuttosto estremo.

In un’intervista concessa al Wall Street Journal, infatti, proprio Villeneuve ha confermato che l’attore Premio Oscar si è veramente reso cieco per prepararsi meglio a sostenere la parte del misterioso nuovo villain della pellicola, il creatore di replicanti chiamato Niander Wallace.

“Avevamo già sentito delle storie su Jared, del modo in cui si cala completamente nei personaggi che interpreta, ma nemmeno questo ci ha preparati a quello che abbiamo visto di persona. È entrato nella stanza e non vedeva nulla. Stava camminando insieme a un assistente, molto lentamente. Era come vedere Gesù entrare nel tempio. Tutti ci zittimmo, era come un momento sacro. Erano tutti scioccati. È stato bellissimo e potente. Ero commosso. E quello era solo un test per la cinepresa”.

Secondo il profilo sull’attore tracciato dal WSJ, Leto ha continuato a girare tutte le sue scene da cieco, utilizzando delle particolari lenti a contatto che rendevano i suoi occhi completamente opachi. “Per me era da pazzi – ha continuato Villeneuve – Ma ha veramente creato qualcosa. Ogni volta che Jared arrivava sul set, c’era un pieno d’energia, tensione ed eccitazione al riguardo”.

Lo stesso Leto è rimasto piuttosto modesto sul metodo adottato nelle riprese: “Forse non sono sceso così in profondità come in altri film, ma sono rimasto molto concentrato. Sono un po’matto, ma non sono un folle”.

Blade Runner 2049 arriverà nelle sale italiane il prossimo 5 ottobre. Su queste pagine potete visualizzare anche l’ultimo corto con protagonista proprio il Wallace di Leto.