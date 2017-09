Blade Runner 2049: Il compositore Jóhann Jóhannsson è fuori dal progetto

Tempo fa vi avevamo riportato chesi erano affiancati aper aiutarlo a completare la colonna sonora diin quella che è stata certamente una mossa insolita e inaspettata per la Warner Bros.

La notizia di oggi, come confermato da Iceland Review, è che il compositore islandese è uscito completamente dal progetto, aggiungendo che questi «al momento attuale è impossibilitato a esprimere qualsiasi genere di commento a causa della natura del suo contratto». La fonte rivelatrice è dunque l’agente del compositore. A questo punto Zimmer e Wallfisch, che hanno recentemente collaborato allo score di Dunkirk per Christopher Nolan, rimangono gli unici compositori coinvolti nel film, con il difficile compito di non far rimpiangere l’iconico score di Vangelis.

Blade Runner 2049, diretto da Denis Villeneuve e con Ryan Gosling e Harrison Ford protagonisti, arriverà nelle sale italiane il 5 ottobre 2017. Su SA potete visualizzare la prima clip e l’ultimo trailer italiano.