Blade Runner 2049: Gosling e Ford nelle nuove foto ufficiali del film

Ryan Gosling, che era già stato sulla copertina di Empire insieme al suo collega, Harrison Ford, è stato elogiato dal regista proprio nell'intervista di EW: "Ryan è stato la mia musa. Ha il peso del film sulle spalle, è praticamente in ogni fotogramma della pellicola. Vederlo sorridere al mattino - e quando lo fa, la telecamera si scioglie - e la sua forza e la sua buona volontà, hanno significato davvero molto per me. Gli devo molto. Questo film gli deve molto".

Più divertente la dichiarazione di Gosling: "Ancora non ci credo che lo abbiamo girato davvero. Sono ancora insicuro e penso di essere protagonista di una puntata elaborata di Punk'D [noto programma di scherzi ai vip, nb.]".

