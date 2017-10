Blade Runner 2049: esordio debole al box office USA con 31 milioni

In un weekend americano nel complesso molto debole dal punto di vista degli incassi, nemmeno l’uscita maggiore,, ha brillato al box office.

La pellicola di Denis Villeneuve si è assestata sui 31.5 milioni di dollari, seguita da Il domani tra di noi (10.1 milioni) e IT, che con altri 9 milioni racimolati ha superato il traguardo dei 600 milioni nel mondo. agli incassi americani, vanno però aggiunti quelli internazionali, che comunque fanno lievitare il risultato di Blade Runner 2049 ad oltre 80 milioni, non un ottimo risultato, ma nemmeno pessimo considerati il Rated R del visto censura e la durata proibitiva di 163 minuti, la quale riduce il numero di spettacoli a disposizione nelle sale.

In più, questo risultato conferma lo status di cult che aveva il film originale di Ridley Scott, il quale all’epoca fu un terribile flop al botteghino e non ci si aspettava certo un esito simile alla saga di Star Wars, per intenderci. Certo èche il budget di oltre 150 milioni del sequel non faciliterà le cose in termini di guadagno netto.