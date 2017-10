Blade Runner 2049: ecco il titolo che era stato pensato per il film

Nelle sale italiane dallo scorso 5 ottobre,continua a far parlare di sé non solo per le critiche positive e la delusione al box-office, ma anche per gli aneddoti che emergono ogni giorno sulla lavorazione.

Dopo le dichiarazioni di Jared Leto, Hampton Fancher e Roger Deakins dei giorni passati, adesso arriva una nuova curiosità sul sequel di Denis Villeneuve: stando a quanto rivelato dal produttore Andrew Kosove, il film avrebbe dovuto intitolarsi diversamente, ovvero Blade Runner: Androids Dream. Un titolo che fa ovviamente riferimento al titolo originale del romanzo di Philip K. Dick, da cui è tratto il Blade Runner originale, Do Androids Dream Of Electric Sheep (in Italia edito da Fanucci come Ma gli androidi sognano pecore elettriche?).

“Penso che Broderick [Johnson, partner della Alcon Entertainment, ndr.] e io alla fine abbiamo ceduto al detto, ‘più è semplice e meglio è’”, ha dichiarato il produttore a Monsters & Critics. “Il fatto è che il primo fotogramma dell’originale recava scritto ‘Los Angeles 2019’ e da quando abbiamo saputo che la nostra storia era ambientata 30 anni dopo, abbiamo pensato fosse più semplice chiamarlo solo Blade Runner 2049. Comunque mi piaceva molto quel titolo, ma col senno di poi sono molto felice della nostra decisione perché pensa funga anche da guida”.

Tuttavia, Blade Runner: Androids Dream non era l’unico titolo a circolare durante la pre-produzione della pellicola: “Quando Hampton ha scritto la prima stesura della sceneggiatura, l’aveva intitolata Acid Zoo, che è un titolo stupendo”, ha rivelato il co-sceneggiatore Michael Green. “Per un po’ è stato quello il titolo di lavorazione. Lui non lo sa, quando ho iniziato a lavorarci io il titolo di lavorazione era Queensboro, perché mi sono sempre considerato un newyorkese.

“Poi a un certo punto ho ricevuto una nota dalla produzione, solo una e-mail che diceva che il titolo di lavorazione era cambiato in Triborough. Ho pensato ‘Che diavolo sta succedendo qui?’. E mi hanno risposto che la gente aveva capito che Queensboro era il working title di Blade Runner e per questo l’avevano cambiato”.

