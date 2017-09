Blade Runner 2049: ecco il primo corto sottotitolato in italiano

La divisione italiana della Sony Pictures ha diffuso in rete il primo cortometraggio di, titolato, sottotitolato in lingua italiana. Potete visionarlo comodamente in questa notizia.

Il protagonista è Niander Wallace (Jared Leto); il corto spiegherà gli eventi che sono accaduti tra il primo film e questo atteso sequel firmato da Denis Villeneuve e con protagonisti Harrison Ford e Ryan Gosling.

2036: Nexus Dawn è il primo dei tre cortometraggi voluti da Villeneuve; questo è diretto da Luke Scott, figlio di Ridley Scott.

La pellicola è basata sui personaggi del romanzo di Philip K. Dick, Il cacciatore di androidi, ed arriverà nei cinema di tutto il mondo ad ottobre.

Il cast include anche Robin Wright, Dave Bautista, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Carla Juri, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass, Lennie James ed Edward James Olmos.