Blade Runner 2049: ecco l'anteprima del nuovo trailer

Non solo. La Warner Bros. Pictures ha diffuso una nuova preview dal prossimo trailer ufficiale dell'attesissimo, diretto dal regista. Potete ammirare la preview in questa news, mentre il nuovo trailer è atteso per questo lunedì.

Ambientato dopo gli eventi del primo film cult, Blade Runner 2049 seguirà l'agente K (Ryan Gosling) il quale scoprirà un segreto cosi grosso che potrebbe distruggere l'umanità. Per questo, deciderà di trovare Rick Deckard (Harrison Ford), scomparso da ormai 30 anni.

Nel cast, oltre alle due star, Ryan Gosling & Harrison Ford, vedremo Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, con Dave Bautista e Jared Leto. Prodotto da Ridley Scott, il film debutterà nelle sale cinematografiche ad ottobre.