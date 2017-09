Blade Runner 2049: ecco il corto animato dal regista di Cowboy Bebop

Come promesso (e previsto), Warner Bros. Pictures e Alcon hanno diffuso in rete l'ultimo dei cortometraggi-prequel di, che sta ottenendo tante reazioni positive oltreoceano. Il corto si chiamaed è un anime diretto dal regista di. Potete visionarlo in questa notizia.

L'anime contiene una colonna sonora inedita firmata da Flying Lotus (ovvero Steven Ellison) ed una canzone di Lauren Daigle. Il cortometraggio è il terzo ad arrivare in rete dopo i precedenti titolati 2036: Nexus Dawn e 2049: Nowhere to run.

Blade Runner 2049, in arrivo ad ottobre, è diretto da Denis Villeneuve da una sceneggiatura di Hampton Fancher e Michael Green. Ryan Gosling ed Harrison Ford guidano un cast che include Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, with Dave Bautista, Edward James Olmos e Jared Leto.