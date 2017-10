Blade Runner 2049: ecco come il Marvel Cinematic Universe ha influenzato il film

Pare che l'abbia avuto un ruolo fondamentale in Blade Runner 2049 . Se non proprio per questo film, attualmente al cinema, perlomeno per il probabile sequel.

Blade Runner 2049 potrebbe avere un sequel infatti, ma non era inizialmente previsto nei piani di chi l'ha concepito. Certo, la pellicola è già di per sé un sequel del primo film, quello diretto da Ridley Scott 35 anni fa; tuttavia Michael Green, che ha scritto 2049 insieme a Hampton Francher, parla delle speranze per un possibile franchise:

"Molti studi e proprietari di diritti hanno visto il successo della Marvel, che tutti adoriamo e speriamo di emulare. Per me la lezione che ci ha dato la Marvel è: non si comincia creando un universo. Si inizia raccontando una storia che valga la pena di essere raccontata. E se è una bella storia ben diretta e ben interpretata e resta impressa nella mente delle persone, diventa una sorta di buco nero attorno al quale può prendere forma una galassia. Se inizi cercando di creare direttamente l'universo prima di realizzare un film che valga la pena di essere guardato, beh, preparati ad affrontare i draghi. In nessun momento della produzione di questo film noi abbiamo parlato o solo menzionato la possibilità di fare altri film o spinoff dedicati. Invece eravamo concentrati sull'assicurarci di avere una grande storia che valesse il titolo."

Per adesso Blade Runner 2049 sta ottenendo un buon successo; vedremo cosa succederà in futuro.

Sinossi: Trent'anni dopo gli eventi del primo film, un nuovo blade runner, l'Agente K della Polizia di Los Angeles (Ryan Gosling) scopre un segreto sepolto da tempo che ha il potenziale di far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), un ex-blade runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni.