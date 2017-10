Blade Runner 2049: DVD e Blu-Ray disponibili in preordine su Amazon.it

Amazon.it ha aperto i preordini per le edizioni Home Video di: sono ben sei le versioni DVD e Blu-Ray prenotabili, con uscita prevista per il. Di seguito, tutti i dettagli e i link per l'acquisto.

Oltre all'edizione Standard in DVD e Blu-Ray è possibile acquistare la Steelbook Edition, la Blu-Ray Premium Edition e la ricchissima Whisky Edition:

Infine, la Whisky Edition (33,62 euro) include due dischi con il film in Blu-Ray, un disco bonus ricco di contenuti speciali e due esclusivi bicchieri da whisky, replica di quelli usati da Rick Deckard in Blade Runner.