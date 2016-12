Blade Runner 2049: Denis Villeneuve parla del rating e dei possibili sequel

è - praticamente - sulla bocca di tutti. Grazie al teaser trailer diffuso in rete giorni fa, questo sequel sta catturando sempre più l'attenzione dei fan di tutto il mondo.

In una nuova intervista, il regista di Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, ha confermato che il rating del film sarà "R" ovvero vietato ai minori di 17 anni [non accompagnati dai genitori, nb.]: "I miei produttori trovano divertente ricordarmi che questo sarà uno dei film indipendenti vietati ai minori più costoso mai fatto".

Una cosa che è balzata subito agli occhi dei più attenti durante il teaser è la poca presenza della CGI, una cosa che il regista ha fortemente voluto: "Posso contare sul palmo della mia mano le volte in cui ho usato un green screen sul set. I miei attori non hanno camminato tutto il giorno contro degli schermi verdi. La CGI è uno strumento molto importante per il background ma quello che circondava gli attori doveva essere reale.".

Infine il regista stuzzica i fan riguardo potenziali sequel: "Sono spacciato, adoro la fantascienza! Ho due altre idee che vorrei realizzare attualmente. E Blade Runner potrebbe continuare... vedremo come andrà questo".