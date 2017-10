Blade Runner 2049: Denis Villeneuve parla del box-office e del marketing

Come noto, al suo primo weekend di programmazioneè andato ampiamente sotto le aspettative degli analisti, con un totale di soli 31 milioni di dollari nel mercato statunitense.

Intervistato da Vulture, Denis Villeneuve ha provato a spiegare i motivi dietro questo risultato al botteghino e della strategia marketing utilizzata per promuovere la sua pellicola: “Come regista io non sono arrogante. Della gente spende un sacco di soldi nei film per permettermi di realizzare cose come Blade Runner. Loro si fidano di me e mi hanno dato molta libertà, e soprattutto sono miei amici. Quindi è chiaro che il mio desiderio è che il film abbia il successo che merita alla fine dei giochi. È un processo molto lungo, ma voglio veramente che non siano soldi buttati”.

Continuando, il regista canadese si è soffermato sulla segretezza assoluta riguardo la trama e sui vari embarghi adottati nei confronti della stampa: “Mi piace l’idea che il pubblico scopra il film una volta arrivato in sala. Come cinefilo, una delle migliori esperienze che ho vissuto è stato quando sono stato membro della giuria di un festival. Dovevo guardare 20 film senza sapere nulla sul loro conto. Non sai il genere, non sai da che Paese viene, non sai la trama. Non sai se stai per vedere una commedia o un horror! La gente vuole sapere fin troppe cose oggi prima di andare al cinema. Dovrebbero leggere del film dopo che sono andati a vederlo, non prima”.

Su queste pagine trovate la nostra recensione di Blade Runner 2049, che a questo punto vi consigliamo di leggere dopo la visione del film.