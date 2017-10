Blade Runner 2049: Dave Bautista ha trovato l'esperienza intimidatoria

L'attore e wrestlersta lentamente diventando una figura importante nel cinema action e di fantascienza. Dopo aver interpretato Drax il Distruttore nei due volumi die aver avuto una breve esperienza in, Bautista è entrato nel cast di Blade Runner 2049 , affiancando

Dave Bautista interpreta il personaggio di Sapper Morton e la decisione di partecipare al sequel del capolavoro di Ridley Scott del 1982 ha messo un po' di paura all'attore. Nel corso di una recente intervista, Bautista ha dichiarato:"Non sono una persona che ha molto ego, quindi non ho paura a dire che ci sono attori migliori di me e io voglio imparare da loro, sono entusiasta di questo. Ma al tempo stesso è intimidatorio, perché non voglio scompigliare le scene. Quando hai davanti a te queste persone di enorme talento, voglio dire, è un po' intimidatorio perché non sai se sarai in grado di mantenere il loro livello."

Blade Runner 2049 è diretto da Denis Villeneuve e comprende nel cast Ryan Gosling, Harrison Ford, Dave Bautista, Jared Leto, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass e Wood Harris. Il film è da oggi nelle sale.