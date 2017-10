Blade Runner 2049: conversazione di un'ora con Denis Villeneuve

Ospite della sede di Google,ha concesso una lunga video-intervista a proposito di, attualmente nelle sale di tutto il mondo.

Il regista canadese non si è spinto oltre quello fin ora dichiarato nelle precedenti interviste, ma si è tenuto in territori notevolmente più sicuri. Ha parlato di come ha ottenuto la poltrona di regista di uno dei sequel più pericolosi di sempre, della sua ammirazione per Ridley Scott e il film originale del 1982 e di come il suo desiderio principale fosse quello di non rovinare il culto con cui anch’egli è cresciuto al cinema.

Blade Runner 2049, con Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright e Jared Leto, è uscito nelle sale italiane il 5 ottobre scorso.