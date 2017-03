Blade Runner 2049: confermato ufficialmente il ritorno di Edward James Olmos

Dopo una serie insistente di rumor che volevano il suo ritorno nei panni di Gaff nell'attesissimo, oggiha confermato ai microfoni diil suo effettivo coinvolgimento nel film.

L'attore ha così dichiarato: «Ho firmato un accordo di non divulgazione lungo sette pagine. L'ho fatto io, l'ha fatto il mio agente, lo hanno fatto tutti. Non potevo proprio parlarne con nessuno; e indovinate un po'? Questa è davvero la prima volta che sto dicendo questa cosa al mondo intero, cioè che sì, tornerò nei panni di Gaff in Blade Runner 2049».



Olmos ha poi anticipato qualche dettaglio su come il personaggio sarà inserito nel film: «Beh non è proprio riguardante Gaff, ma si tratta di qualcuno che va alla ricerca di un qualcosa per comprendere meglio la nostra storia passata. Il mio ruolo è come se fosse originale -ho solo una scena rispetto alle quattro del primo film. Eppure, ancora una volta, si tratta di una scena toccante».



Nel film originale, Gaff è l'ideatore delle piccole forme di origami che sono fondamentali come elemento visuale per comprendere come in realtà Deckard (Harrison Ford) sia un replicante -anche se il dibattito continua ancora oggi, nonostante una smentita più o meno ufficiosa dello stesso Ridley Scott.



Blade Runner 2049 diretto da Denis Villeneuve vede nel cast Ryan Gosling, Jared Leto, Robin Wright, Mackenzie Davies, Ana de Armas e Dave Bautista, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 5 ottobre 2017.