Blade Runner 2049: anticipata l'uscita in Cina per evitare Justice League

Non è un momento particolarmente felice per la programmazione nelle sale di. La Sony, che si occupa della distribuzione internazionale del film, si è vista costretta ad anticipare l’uscita sul mercato cinese per evitare un duro scontro.

Precedentemente previsto per il 10 novembre 2017, il film di Denis Villeneuve sarà anticipato al 27 ottobre in modo da allargare la finestra di tempo prima dell’uscita di Justice League, il quale anche sul mercato cinese uscirà in day-and-date con il mercato statunitense, ovvero il 17 novembre 2017. La Cina costituisce già da molti anni un mercato di fondamentale importanza per le major; per quanto riguarda gli ultimi film Warner/DC, Wonder Woman e Batman v Superman hanno incassato rispettivamente lì 90.5 e 95.8 milioni di dollari.

Dopo un primo weekend sotto le aspettative, Blade Runner 2049 ha raggiunto la cifra di 86 milioni di incasso globale alle porte del secondo weekend.