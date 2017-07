Blade Runner 2049: alle musiche hanno collaborato Hans Zimmer e Wallfisch

hanno dato il loro apporto alle musiche di Blade Runner 2049 , attesissimo sequel del capolavoro didel 1982. Il compositore principale è Jóhann Jóhannsson ma il regista Denis Villeneuve ha richiesto un contributo aggiuntivo ad altri due importanti e celebrati compositori come Zimmer e Wallfisch.

Lo stesso Villeneuve ha parlato dell'argomento:"L'islandese Jóhann Jóhannsson ha composto il tema principale come pianificato. Ma, vista la portata del compito, Benjamin Wallfisch e Hans Zimmer si sono uniti alla squadra per aiutare Jóhann. Difficile competere con Vangelis! Ci sono delle atmosfere sbalorditive di Jóhann ma avevamo bisogno di altre cose e Hans ci ha aiutati."

Ridley Scott è rimasto produttore esecutivo del progetto, diretto da Denis Villeneuve e distribuito da Warner Bros. Pictures. Nel cast di Blade Runner 2049 troviamo Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright, Dave Bautista, Jared Leto, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Carla Juri, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass, Lennie James e Edward James Olson. L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 5 ottobre.