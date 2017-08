Black: lo Studio 8 acquisisce i diritti della controversa serie di fumetti

Loha ottenuto i diritti di utilizzo cinematografici di, la serie e a fumetti deidove solamente le persona di colore afroamericane possiedono dei superpoteri.

E dunque la casa editrice Black Mask Studios, per la prima volta, vedrà realizzato un live action su una sua pubblicazione. La notizia, riportata da Deadline, è che lo studio creato da alcuni ex produttori esecutivi della Warner Bros. lo Studio 8, appunto, ha acquisito i diritti per produrre l'adattamento cinematografico.

Intitolata semplicemente Black, la serie in sei numeri realizzata da Kwanza Osajyefo, Tim Smith e Jamal Igle, parla di Kareem Jenkins che, dopo essere sopravvissuto ad un attacco a fuoco ad opera della polizia di Brooklyn, scopre di avere dei superpoteri nascosti e presto scopre che anche molte altre persone di colore americane hanno questi poteri e che c'è un piano, una cospirazione per contenerli.

Deadline scrive su questo accordo commerciale:

"Jon Silk dello Studio 8 ha portato il progetto alla luce e adesso è in corso di sviluppo insieme al produttore esecutivo Rishi Rajani. Matthew Sugarman ha rappresentato la Black Mask e i creatori di Black nella negoziazione, che si è svolta negli uffici di Los Angeles della Weintraub Tobin."

Osajyefo, un ex editore digitale alla Marvel e alla DC, insieme a Smith, sarà co-produttore del film insieme a Matteo Pizzolo della Black Mask.

La Black Mask, ha iniziato a distribuire i suoi contenuti editoriali nel 2013 e i suoi fondatori sono Steve Niles e Brett Gurewitz, chitarrista della rock-punk band Bad Religion.

Vi aggiorneremo su Black non appena avremo ulteriori informazioni sullo sviluppo del progetto.