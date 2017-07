Black Panther: tutte le nuove foto ufficiali, parla Chadwick Boseman

Entertainment Weekly ha diramato in rete una serie di nuove foto ufficiali dal prossimo cinecomic di casa Marvel Studios,. Potete trovare tutti gli scatti comodamente nella galleria di immagini dopo il salto.

Le foto arrivano in rete dopo la cover, arrivata online ieri.

Nel frattempo, EW ha intervistato Chadwick Boseman, il protagonista, che ha parlato della pellicola: "E' ambientato poco dopo Civil War, quindo è ancora in lutto. Si sente in colpa ma deve prendere il posto del padre al trono. Vorrebbe che lui fosse ancora vivo per vederlo. Lui si sente in colpa ed è insicuro. Stiamo affrontando in USA un tema simile attualmente. Soltanto perché una persona viene eletta, non vuol dire che tutti debbano essere d'accordo con quel che fa. Prendere la prima decisione... quale sarà? La tua decisione porterà la gente dalla tua parte? Black Panther è essenzialmente un dramma politico".

Nel film vedremo Ulysses Klaue (Andy Serkis) e Killmonger (Michael B. Jordan) come nemici, ma Boseman afferma: "Posso dirvi che Klaue è il vero villain, mentre posso identificarmi con Killmonger. Ha un punto di vista diverso. Un film di supereroi è grandioso solo se ha dei villain grandiosi, ed entrambi fanno il loro dovere. Wakanda è una nazione isolata, Klaue ci entra e inizia a conoscere più di quanto dovrebbe. Diventa una minaccia. E poi ha accesso a questo dono che potrebbe essere una minaccia per il resto del mondo".

La minaccia in questione è il vibranio: "Parliamo spesso di vibranio come se fosse un'arma nucleare. Ovviamente, non lo è ma per via della sua versatilità e flessibilità può fare svariate cose. Il fatto che Klaue abbia accesso al vibranio e sia malvagio è la chiave. Molti non sanno cosa sia e cosa si può fare con esso. Klaue è l'Osama Bin Laden del film.".