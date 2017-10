Black Panther: T'Challa non ha bisogno di un'identità segreta!

, interprete del supereroenell'MCU, ha parlato aldell'identità segreta del personaggio di Wakanda.

Boseman, che era ospite allo show di Kimmel per promuovere il suo ultimo lavoro, Marshall, ha anche trovato il tempo di rispondere a qualche domanda sul cinefumetto di cui sarà protagonista nel 2018. Marshall invece, tratta la vicenda di Thurgood Marshall, primo afroamericano a far parte della Corte supreme USA. Fu nominato dal Presidente Lyndon B. Johnson e restò in carica come giudice della Corte Suprema dal 1967 al 1991.

La domanda di Kimmel su T'Challa riguarda l'identità segreta, che tale non è, di Black Panther. Infatti tutti sanno chi sia il supereroe con la forza di Pantera Nera, il Re di Wakanda! E dunque, Boseman è contrariato o no dal fatto di non avere un'identità segreta?

"La maschera è intimidatoria. E intorno al personaggio di Pantera Nera c'è quest'aura di leggenda e mito. E' un aspetto fondamentale, quello della storia di Black Panther. Infatti chi ne indossa i panni non ha bisogno di nascondersi dietro un'altra identità perché già di per sé è un mistero il personaggio."

Black Panther esce il 16 febbraio 2018. Sinossi: Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale