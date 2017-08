Black Panther - Sterling K. Brown: "E' una rappresentazione epica!"

Secondo, l'attore attualmente conosciuto per essere interprete di Randall in, l'impatto che avrà Black Panther sulle persone sarà davvero enorme.

Sterling K. Brown, non solo è entusiasta della pellicola dei Marvel Studios, ma si è addirittura presentato di persona per farsi dare un ruolo! Alla fine è un cinefumetto che parla di un supereroe di colore, è una rappresentazione fantastica di un uomo con delle doti straordinarie e dunque questo non è motivo d'orgoglio solo per lui - cresciuto come tanti di noi con Superman e Batman e via dicendo - ma anche, e forse soprattutto, per le nuove generazioni di ragazzi che adesso, potranno sentirsi rappresentati, un po' come fu per chi vide uscire per la prima volta i fumetti dedicati a T'Challa, Re di Wakanda. Ecco cosa ha dichiarato l'attore di This Is Us parlando con People:

"Non vedo l'ora di vedere i bambini che si vestiranno col costume di Black Panther, sarà grandioso! Insomma, non solo porterò mio figlio a vedere finalmente un film con protagonista un supereroe nero, ma entrambi somigliamo a Chadwick Boseman, ci sentiamo rappresentati da lui! E poi, vedete, io sono andato ai Marvel Studios e ho detto loro: "!Signori, mi sono allenato per parlare l'idioma di Wakanda. So che dovete occuparvi principalmente degli attori protagonisti ma vorrei fare parte di questa cosa anche io. Perché insomma, è un supereroe nero, è una cosa grandiosa!"

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther vede nel cast: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Florence Kasumba, Sterling K. Brown, Andy Serkis e John Kan.

Nel frattempo, se volete saperne di più, potete leggere il nostro speciale su Pantera Nera!