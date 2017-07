Black Panther, Ryan Coogler: "Ecco come sono diventato un fan del personaggio!"

Il cast che) sono riusciti a mettere insieme per l'attesissimo Black Panther è tra i migliori mai visti per un cinecomic di questa portata, ma il regista ha spiegato ai microfoni dicome fosse necessario un parterre di interpreti tanto grande per raccontare le gesta di

Preparandosi per il panel della prossima settimana al San Diego Comic-Con 2017, Coogler ha infatti parlato dell'esigenza di girare la miglior trasposizione possibile anche per il suo attaccamento al personaggio, uno dei suoi preferiti dell'intero mondo fumettistico.



Il cineasta ha infatti spiegato che Bishop aka Alfiere è stato il suo primo amore supereroistico, motivo che lo ha spinto a fare qualche ricerca sui parallelismi tra conflitto uomo/mutanti e quello per i diritti civili negli anni '60, che poi ha portato nuovamente in fumetteria alla ricerca di altri supereroi di colore con l'avvicinamento scontato a Black Panther.



Deve certamente fare strano dirigere in età adulta un film dedicato a un personaggio che si è imparato ad amare oltre ogni modo da ragazzo e così vicino ai propri ideali socio-politico ed etici, ma il peso di un simile rispetto è allo stesso tempo il motore che spinge Coogler a dare il suo massimo per non tradire il pubblico di un eroe così amato.



Black Panther vedrà nel cast Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Angela Bassett e Forest Whitaker, per un'uscita prevista nelle nostre sale il 16 febbraio 2018.