Black Panther: il regista Ryan Coogler parla del protagonista e del suo scopo

Sono iniziate da poche settimane le riprese di, cinecomic deidiretto dae con uscita prevista per il Febbraio 2018.

Black Panther sarà uno dei film stand-alone più unici degli studios, visto che l’eroe non è ciò che si definisce un “supereroe” ed è già stato introdotto, con successo, in Captain America: Civil War.

In occasione della release in Digital HD di Doctor Strange, che ci ha regalato uno speciale sguardo alla Fase 3 dell’Universo Cinematografico Marvel, il regista Ryan Coogler ha parlato del protagonista T’Challa e della carica di Pantera Nera.

«Pantera Nera opera in una zona grigia» spiega il filmmaker, quasi parafrasando le parole di Tony Stark nel trailer di Spider-Man: Homecoming. «Oltre ad essere un soldato ed un guerriero per la sua nazione, ha un compito ancora più importante in veste di politico. Deve costantemente prendere decisioni sotto pressione per il suo bene e il bene del suo popolo».

Anche Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, è intervenuto, esprimendo il suo interesse nell’esplorare la situazione reale in Wakanda opposta a quella aliena di Asgard.

«Anche qui abbiamo a che fare con una monarchia e con una famiglia reale, ma al contrario degli altri film qui siamo sulla Terra. Avremo l’opportunità di esplorare culture ed aspetti differenti della nostra società.

Pantera Nera è un personaggio molto importante nella storia dei fumetti. Abbiamo assemblato la miglior crew che potessimo ottenere per questo tipo di film, a partire dal talentuoso Ryan Coogler».

Diretto da Ryan Coogler (Creed, Fruitvale Station) e prodotto dai Marvel Studios, Black Panther arriverà nelle sale italiane il 2 Febbraio 2018.

Le riprese sono attualmente in corso agli studios di Atlanta e si svolgeranno anche in Korea del Sud.

Nel film torneranno Chadwick Boseman (T’Challa/Black Panther), Martin Freeman (Everett K. Ross) e Andy Serkis (Ulysses Klaw), che saranno affiancati dalle new entry Michael B. Jordan (Erik Killmonger), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Angela Bassett, Daniel Kaluuya, Forest Whitaker, Winston Duke, Florence Kasumba, Sterling K. Brown, Letitia Wright, Winston Duke, Florence Kasumba e John Kani.

Prodotto da Kevin Feige con Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nate Moore, Jeffrey Chernov e Stan Lee in veste di produttore esecutivo, basato su una sceneggiatura scritta da Ryan Coogler e Joe Robert Cole.

Black Panther fa parte della Fase 3 dell’Universo Cinematografico Marvel.

Questa la sinossi ufficiale:

«Black Panther segue le vicende di T’Challa (Chadwick Boseman) che, dopo gli eventi di Captain America: Civil War, ritorna a casa nella isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per salire al trono in veste di Re. Tuttavia, quando un vecchio nemico riappare sulla scena, il coraggio di T’Challa come Re e come Black Panther viene messo alla prova quando verrà trascinato in un conflitto che mette a rischio il destino di Wakanda e del mondo».