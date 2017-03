Black Panther: il Re del Wakanda in azione nei nuovi video e nelle foto dal set

Proseguono le riprese dell'attesissimodi(Creed), e dopo aver visto in azione un membro della Dora Milaje di T'Challa (), ecco che oggi arriva nuovo materiale dal set dove è possibile ammirare il protagonista al centro della scena.

In quella che sembra infatti una sequenza rocambolesca nello stile dell'inseguimento in strada di Captain America: Civil War, nei nuovi video e nelle ultime immagini dal set Black Panther si ritrova sul tettuccio di una Lexus LC blu sparata a tutta velocità per le strade di Busan, nella Corea del Sud.



Riportandovi il materiale in calce alla notizia, vi ricordiamo che Black Panther racconterà le origini di uno dei supereroi di colore più amati di sempre, già visto in azione al fianco di Cap e Iron Man e con un potenziale enorme tra le mani del talentuoso Coogler.



Nel cast del cinecomic compariranno anche Michael B. Jordan, Andy Serkis, Martin Freeman, Lupita Nyong'o, Daniel Kaluuya, Angela Bassett e Forest Whitaker, per un'uscita prevista il 16 febbraio 2018.



Ecco video e foto: