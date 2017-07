Black Panther: i protagonisti sulla copertina di EW dedicata al San Diego CC!

ha svelato la copertina per l'uscita del suo doppio numero dedicato ale ci regala straordinarie nuove immagini dei protagonisti di Black Panther

Il personaggio di Nakia, interpretato da Lupita Nyong’o, è descritto come "un agente sotto copertura dela Dora Milaje il cui compito è difendere i segreti di Wakanda cacciandone i nemici con ogni mezzo," mentre invece Eric Klimonger sarà "un dissidente che aspira al trono che si unirà a un avversario esterno nel tentativo di detronizzare il legittimo erede al governo del regno di Wakanda."

E, infine, abbiamo il re di Wakanda, T'Challa (Chadwick Boseman) che, con il suo trono a rischio, dovrà far uscire il vero potere di Pantera Nera per non perdere i suo diritto a regnare su Wakanda.

"In questo film c'è una grande componente politica, è difficile capire chi siano i buoni," spiega Coogler. "Il film gioca molto su questi concetti, tratta di conflitti, di diverse motivazioni, e di chi è dalla parte di chi."