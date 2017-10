Black Panther: per Winston Duke il cinecomic significa molto

In attesa di un potenziale nuovo trailer di Black Panther - rumoreggiato in queste ore -, l'attore, interprete di M'Baku nel cinefumetto dei Marvel Studios, ha svelato come ha scoperto di aver ottenuto il ruolo.

"I miei agenti amano farmi gli scherzi. Mi hanno chiamato e mi hanno detto 'devi sederti: abbiamo delle pessime notizie" spiega Duke "Ma quando mi hanno confermato che mi avevano preso, sono stato in silenzio al telefono. Ho iniziato a piagnucolare perché quel ruolo significava cosi tanto per me".

"Sono stato un nerd di fumetti, animazione e cartoni. Quindi avevo familiarità con quel mondo, ma non cosi tanto con Pantera Nera" continua l'attore nell'intervista "Ma il tizio che lavora in fumetteria dove abito io mi ha dato tutti i fumetti in cui il mio personaggio è apparso. Mi ha trovato il primo numero in cui M'Baku è apparso e mi ha consigliato altre iterazioni del personaggio. Tutti mi sono stati di supporto".

L'attore ha poi svelato che lui e Lupita Nyong'o, interprete di Nakia nel film, hanno visto il primo The Avengers insieme: "Lo abbiamo visto insieme e ci siamo sempre chiesti se avremmo mai partecipato ad un film simile. Non sapevamo se sarebbe mai successo. Ed eccoci qui, entrambi in un film della Marvel".