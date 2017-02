Black Panther: online un estratto dal dietro le quinte del cinecomic Marvel

è stato rilasciato pochi giorni fa in Digital HD, e sono arrivati online numerosissimi estratti dai contenuti extra del film di

Tra questi troviamo anche la prima featurette ufficiale di Black Panther, cinecomic di Ryan Coogler con protagonista Chadwick Boseman, che ha debuttato nei panni di T'Challa/Pantera Nera in Captain America: Civil War.

Il filmato non mostra molto, dato che le riprese della pellicola sono iniziate da pochissimo, contrariamente alla featurette di Avengers: Infinity War.

Spiccano fra tutti i concept art, che ci danno un primo assaggio alla misteriosa terra del Wakanda, e le interviste al regista, al presidente Kevin Feige, al produttore esecutivo Nate Moore, oltre che a farci vedere il servizio fotografico al cast risalente al San Diego Comic-Con 2016.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther arriverà nelle sale italiane il 2 Febbraio 2018.

Nel film torneranno Chadwick Boseman (T’Challa/Black Panther), Martin Freeman (Everett K. Ross) e Andy Serkis (Ulysses Klaw), che saranno affiancati dalle new entry Michael B. Jordan (Erik Killmonger), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Angela Bassett, Daniel Kaluuya, Forest Whitaker, Winston Duke, Florence Kasumba, Sterling K. Brown, Letitia Wright, Florence Kasumba e John Kani.

«Black Panther segue le vicende di T’Challa (Chadwick Boseman) che, dopo gli eventi di Captain America: Civil War, ritorna a casa nella isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per salire al trono in veste di Re. Tuttavia, quando un vecchio nemico riappare sulla scena, il coraggio di T’Challa come Re e come Pantera Nera viene messo alla prova quando verrà trascinato in un conflitto che mette a rischio il destino di Wakanda e del mondo».