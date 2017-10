Black Panther: un nuovo trailer del cinecomic Marvel in arrivo?

Sono passati ormai quattro mesi dall'uscita del primo trailer di, il nuovo cinecomic deidiretto da, accolto in maniera molto calorosa da pubblico e critica.

E mentre i fan stanno aspettando con ansia un primo sguardo all'attesissimo Avengers: Infinity War, la Marvel potrebbe star preparando un nuovo trailer del film dedicato alla Pantera Nera.

La Disney ha infatti aggiornato la sezione dedicata alla stampa del sito, dove solitamente vengono aggiunti i film di cui sta per essere rilasciato del materiale online. Ovviamente non c'è nulla di confermato al momento, ma dato l'avvicinarsi della data d'uscita è molto probabile.

Questo nuovo trailer - ipotetico, al momento - potrebbe essere rilasciato durante il New York Comic-Con questo weekend, oppure allegato alle copie statunitensi di Thor: Ragnarok a fine Ottobre. In ogni caso, non dovrebbe mancare molto.

Diretto da Ryan Coogler e prodotto dai Marvel Studios, Black Panther arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 14 Febbraio 2018. QUI potete trovare il primo trailer del film.