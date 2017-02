Black Panther: nuovi dettagli sulla scena d'inseguimento in Corea del Sud

La scorsa settimana ihanno annunciato ufficialmente l’inizio delle riprese diad Atlanta. Anche se la descrizione del film sembrava indicare un’ambientazione quasi interamente situata nella nazione fittizia del, il film avrà anche un grande set per una scena d'azione a, in Corea del Sud.

Il set includerà alcuni famosi punti di riferimento della città, come la spiaggia di Gwangalli, il ponte di Gwangan, e il mercato del pesce Jagalchi. "La ripresa, che coinvolgerà circa 150 automobili e più di 700 persone, è una scena di inseguimento in macchina tra il protagonista e il cattivo," ha svelato a Variety la locale società di servizi di produzione Mr. Romance Film. "Coinvolgerà anche l’uso di elicotteri e pistole, e potrebbe essere causa di forti rumori, così come di restrizioni del traffico."

Ryan Coogler (Creed, Fruitvale Station) dirige il film a partire da una sceneggiatura che ha co-scritto con Joe Robert Cole (The People v. O.J. Simpson: Americano Crime Story). Il cast di Black Panther include Chadwick Boseman (Captain America: Civil War, Get on Up), Michael B. Jordan (Creed, Fruitvale Station), il premio Oscar Lupita Nyong'o (Star Wars: Il Risveglio della Forza, 12 anni schiavo), Danai Gurira (The Walking Dead), Martin Freeman (Hobbit, Sherlock), Daniel Kaluuya (Get out, Sicario), la candidata all'Oscar Angela Bassett (American Horror Story), il premio Oscar Forest Whitaker (Rogue One: A Star Wars Story, The Butler), Andy Serkis (Avengers: Age of Ultron), Letitia Wright (Urban Hymn, Glasgow Girls), Winston Duke (Person of Interest, Modern Family), Florence Kasumba (Captain America: Civil War, Emerald City), Sterling K. Brown (Whiskey Tango Foxtrot, The People v. OJ Simpson: American Crime Story) e John Kani (Captain America: Civil War, Coriolanus).

L’uscita di Black Panther nelle sale cinematografiche statunitensi è fissata per il 16 febbraio 2018.