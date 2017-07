Black Panther: nuove foto ufficiali dei protagonisti, ulteriori dettagli

Tra i cinecomic più attesi del prossimo anno, senza dubbio alcuno, c'è sicuramente, adattamento cinematografico dedicato al personaggio di, supereroe dei fumetti della Marvel.

Dopo avervi presentato il personaggio di M'Baku, Entertainment Weekly ha diffuso nuove foto ufficiali dei protagonisti del cinecomic, a partire dal protagonista, T'Challa/Pantera Nera, a cui dà vita Chadwick Boseman.

Ma nelle foto, che trovate qui sotto, ci sono anche Nakia (Lupita Nyong'o), Erik Killmonger (Michael B. Jordan), Okoye (Danai Gurira), W'Kabi (Daniel Kaluuya), Zuri (Forest Whitaker), Shuri (Letitia Wright) e Ramonda (Angela Bassett). E proprio su Ramonda si è concentrato il produttore esecutivo Nate Moore, che in un'intervista ha spiegato: "Il suo obiettivo nella pellicola è aiutare T'Challa a diventare il re di Wakanda in una transizione pacifica al potere, diventando di fatto una consulente al trono. Ma quando le cose si complicano, mette da parte tutto per essere una mamma a tutti gli effetti e proteggere i suoi figli".

Parlando di Okoye, il capo delle Dora Milaje, la sua interprete, Danai Gurira, ha spiegato: "E' una Wakandiana estremamente orgogliosa. E' orgogliosa del suo popolo, della sua nazione... è una tradizionalista. E' protettiva nei confronti del suo popolo e del trono [...] Lei non è mai in conflitto con T'Challa. Lavorano insieme. Lei lavora per lui e lei si prende cura della famiglia reale".