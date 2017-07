Black Panther, Michael B. Jordan: "Io e T'Challa come Magneto e Professor X"

Il week-end appena trascorso ci ha regalato il nuovo bellissimo poster ufficiale di Black Panther rilasciato in occasione del, ma parlando con) ha rivelato dettagli interessanti sulle relazioni che vedremo nel film.

Queste le parole dell'attore che nel film di Ryan Coogler vestirà i panni del villain: «Io e T'Challa abbiamo approcci completamente diversi al trono e questi due lati opposti si scontreranno. La nostra è una sorta di chimica Magneto/Professor X. Questo per ora è quello che posso dirvi al riguardo».



Amici/Nemici, quindi, un rapporto fatto di sfumature, punti di contatto ma soprattutto divergenze ideologiche, che vanno poi a intaccare le bontà della relazione in virtù di obiettivi reciproci irraggiungibili senza la sconfitta di uno o dell'altro.



Black Panther vedrà nel cast anche Andy Serkis, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Basset, Sterling K. Brown e Forest Whitaker, per un'uscita prevista nelle nostre sale il 14 febbraio 2018.