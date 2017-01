Black Panther: Michael B. Jordan in una nuova foto dietro le quinte

Le riprese disono cominciate da poco, ma il protagonistaha già impressionato il pubblico nei panni diquando ha debuttato con il suo personaggio su. Ora è, che vediamo in un primo scatto dietro le quinte, a dover sfoggiare i muscoli per sfidare il re di Wakanda!

La Marvel sta attualmente girando Black Panther in contemporanea ad Avengers: Infinity War di Joe e Anthony Russo e le novità non mancano. Michael B. Jordan in persona ha postato sul suo profilo Instagram una nuova immagine dietro le quinte che potete vedere anche in calce alla notizia. La foto mostra i risultati dell’allenamento a cui la star di Creed si è sottoposta per il nuovo film Marvel, e rivela che è più che pronto per uno scontro tra superesseri, dal momento che nella pellicola interpreterà la nemesi di T'Challa, Erik Killmonger. Noi non vediamo l'ora!

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther vanta un cast di primo livello tra cui il protagonista Chadwick Boseman nei panni di T'Challa / Black Panther, sovrano della nazione africana di Wakanda; Michael B. Jordan nel ruolo della sua nemesi Erik Killmonger; Sterling K. Brown nel ruolo di N'Jobu, una figura che emerge dal passato di T'Challa; Lupita Nyong'o nei panni della guerriera del Wakanda Nakia; Angela Bassett, che interpreta la madre di T'Challa, Romonda; e Winston Duke nel ruolo del cattivo M'Baku, che potremmo tradurre nella nostra lingua come "Uomo-Scimmia". Altri membri secondari del cast includono Forest Whitaker nel ruolo di Zuri, un anziano statista del Wakanda; Daniel Kaluuya nei panni di W'Kabi, un amico fedele di T'Challa; e il ritorno di Andy Serkis nei panni di Ulysses Claw dopo la sua apparizione in Avengers: Age of Ultron, con Danai Gurira e Florence Kasumba che interpretano i membri della guardia personale di T'Challa, le Dora Milaje.

Black Panther esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 16 febbraio 2018.