Black Panther: i giocattoli mostrano il look finale di Erik Killmonger

Mentre il cast continua ad elogiare il cinecomic, Yahoo! ha diffuso in esclusiva le prime immagini della linea giocattoli ispirata a- a.k.a. Pantera Nera - dei Marvel Studios.

Le immagini dei giocattoli, che trovate qui sotto, mostrano addirittura il look finale del villain, Erik Killmonger, interpretato dall'attore Michael B. Jordan (Creed, Fantastic Four). Come rumoreggiato qualche tempo fa, per combattere il personaggio di T'Challa/Pantera Nera (Chadwick Boseman), Erik Killmonger indosserà un'armatura simile a quella dell'eroe dei fumetti Marvel ma con una manciata di oro e vibranio.

Il film, ambientato nell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios, è diretto da Ryan Coogler (Creed) ed arriverà nei cinema di tutto il mondo a febbraio 2018.