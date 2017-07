Black Panther: ecco M'Baku, il villain conosciuto come Man-Ape (non nel film)

Uno degli arcinemici più famosi diè Man-Ape, alias l'Uomo Scimmia. Il personaggio, interpretato danell'adattamento cinematografico,, in arrivo a febbraio 2018, però, non verrà chiamato Man-Ape.

Come svelato dal produttore esecutivo Nate Moore, nel numero dedicato proprio al film, il personaggio sarà chiamato soltanto con il suo nome civile: M'Baku. "Non lo chiameremo Uomo Scimmia" conferma Moore "Lo chiamiamo M'Baku. Avere un personaggio di colore vestito da scimmia... se non lo fai bene, subentra un discorso razziale. Ma tutto il discorso che loro adorano degli Dei Gorilla è interessante".

"Dal punto di vista di M'Baku, T'Chaka ha fatto un grosso errore andando alle Nazioni Unite" continua il produttore esecutivo "Secondo lui, non dovrebbero mai incontrarsi con il mondo esterno. E se il figlio è come il padre, non è felice di averlo seduto sul trono. A livello politico, ha un'ideologia differente. Man-Ape è un personaggio problematico per molti motivi, ma l'idea dietro il personaggio è affascinante".