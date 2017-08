Black Panther: Chadwick Boseman ha "fatto a botte" col regista, sul set!

Il protagonista dell'atteso cinecomic Black Panther , ha rivelato di aver avuto uno "scontro fisico" con il regista della pellicola dei, sul set del film. Ecco cosa ha detto al riguardo.

Come fai a tenere alto il potenziale combattivo dei tuoi attori quando devi portare a termine il lavoro su un cinefumetto pieno d'azione? Ryan Coogler lo sa...

Per esempio provocando una rissa con la tua star che, in questo caso, è Chadwick Boseman. La scorsa settimana, successivamente alla sua apparizione alla Hall H del Comic-Con di San Diego, l'attore ha rivelato a Vulture come sia stato "ispirato" dai modi poco ortodossi del suo regista:

"E' molto fisico, letteralmente lui viene da te e ti trascina fisicamente nella mischia. E ne è anche parte. In alcune scene di lotta, se crede che tu abbia bisogno di più "energia", viene da te prima della ripresa e ti "stimola" lui, e si finisce per prendersi a pugni col regista!"

Ma chi ha vinto in questa battaglia regista-attore?

"Non aprirò bocca su quello che è stato, è una cosa tra noi due!" ha aggiunto Boseman.

Black Panther arriverà in sala il prossimo 18 febbraio, con una premiere prevista per il 16. Siete curiosi di vedere Pantera Nera sullo schermo? Ditecelo nei commenti qui sotto!