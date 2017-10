Black Panther avrà uno spin-off LEGO tutto suo dal titolo Trouble in Wakanda

È nel corso delconclusosi questo weekend che laha annunciato di essere attualmente al lavoro con il gruppoper sviluppare un film spin-off interamente dedicato al personaggio di Black Panther , che arriverà anche nei cinema nell'adattamento diretto da

Il Vice Presidente della Marvel Animation, Cort Lane, ha inoltre rivelato che il titolo del progetto sarà Black Panther: Trouble in Wakanda, anche se questo, oltre l'annuncio, è il solo dettaglio rivelato sul film, che da quanto compreso si pensa uscirà in formato direct to video in DvD e Blu-ray anziché avere una release nei cinema.



Questo significa che non avrà la stessa portata di LEGO Batman - Il film ma sarà più vicino a LEGO Super Heroes: Maximum Overload, così da tenere forse gli universi rivali reclusi ognuno nel proprio ambito, quello DC cinematografico e l'altro Marvel homevideo. Inoltre le edizioni blu-ray e dvd dei film LEGO arrivano solitamente sempre provviste di una mini action-figure, quindi, collezionisti, tenetevi pronti.



Vi ricordiamo comunque che Black Panther con protagonista Chadwick Boseman uscirà nelle sale il prossimo 14 febbraio 2018.