Black Panther: è arrivato il nuovo, sensazionale, poster in italiano!

Al, i Marvel Studios hanno rilasciato il nuovo poster del film Black Panther , con

Sinossi: Black Panther vede il principe T’Challa tornare nella sua tecnologicamente avanzatissima nazione africana, Wakanda, dopo la morte di suo padre nell'attentato di Vienna, per succedergli al trono e diventare dunque re. Quando però un potente nemico ritornerà, il suo ruolo di sovrano e la sua stessa identità di Black Panther verranno messe in discussione e T’Challa si imbarcherà in un terrificante conflitto che metterà a rischio non solo il destino di Wakanda, ma quello del resto del mondo. Costretto ad assistere a tradimenti e ad affrontare pericoli, il giovane re dovrà creare un gruppo di combattenti che si schierino al suo fianco, dovrà scatenare tutto il potere di Pantera Nera e cercare così di sconfiggere i nemici per mantenere Wakanda e il suo avanzato stile di vita, al sicuro.

Black Panther cast: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman.