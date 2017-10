Black Panther: Andy Serkis svela le motivazioni di Klaue

Dopo l'incredibile nuovo trailer italiano di Black Panther, ha parlato, seppur brevemente, ad IGN del suo villain,, e delle motivazioni che lo porteranno ad affrontare Pantera Nera nel cinecomic.

In Black Panther, Ulysses Klaue (Serkis) dovrà affrontare T'Challa a.k.a. Pantera Nera, interpretato dall'attore Chadwick Boseman, e ad IGN ne svela le motivazioni: "Klaue è furioso per via di quel che accade nel film, quindi è un qualcosa di personale con T'Challa. E, inoltre, vuole esporre quel che pensa sia l'ipocrisia del Wakanda. E' quello che lo guida in questa lotta. Oltre, ovviamente, alla sua dipendenza dal vibranio".

L'ultima volta che abbiamo visto Klaue è stato in Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon, dove Ultron gli tagliava il braccio. Come intravisto nel trailer - e come accadeva nei fumetti -, Klaue ne acquisterà uno "nuovo".